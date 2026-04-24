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"L'invité" avec Patrick Chesnais et Évelyne Buyle à revoir sur France 4 dimanche 26 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 279
"L'invité" avec Patrick Chesnais et Évelyne Buyle à revoir sur France 4 dimanche 26 avril 2026

Dimanche 26 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "L'invité", une pièce de théâtre de David Pharao avec Patrick Chesnais, Évelyne Buyle, Laurent Gamelon, Grégoire Bonnet.

L'histoire en quelques lignes...

À 59 ans, entre chômage et pré-retraite, Gérard est au bout du rouleau quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie !

Pour se donner toutes les chances d'obtenir ce job de la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison. Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandre, leur voisin, de leur venir en aide.

Ex-gourou de la communication, Alexandre accepte de coacher le couple. Appartement, déco, style de vie, menu, art de la table, tenues vestimentaires, culture générale… Tout y passe jusqu’à ce que, les nerfs à vif et au comble de l’angoisse, notre couple ouvre sa porte à… l'invité.

Une pièce efficace qui passe du rire (quiproquos, exercices de diction ridicules) à une certaine amertume. Le public s'identifie facilement à la détresse de ce couple qui essaie simplement de s'en sortir dans un monde professionnel devenu absurde.

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