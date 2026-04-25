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"Les enfants de la télé" dimanche 26 avril 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 239
"Les enfants de la télé" dimanche 26 avril 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Dimanche 26 avril 2026 à 18:05 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants de la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 26 avril 2026, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Elena Nagapetyan, Gus, Josiane Balasko, Fadily Camara et Julie Zenatti.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Extrait vidéo

A votre avis, quelle est la vocation cachée de Josiane Balasko ?

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 16:29
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