Inédite, la pièce "Un pas de côté" diffusée sur France 3 mardi 5 mai 2026

Mardi 5 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Un pas de côté" une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Anne Giafferi, inédite à la télévision, avec sabelle Carré et Bernard Campan.

L'histoire en quelques lignes...

Aux premiers jours du printemps, Catherine et Vincent font connaissance en déjeunant sur le même banc public. Tous les deux sont mariés mais ils prennent l’habitude de s’y retrouver, de parler, de rire, de se confier l’un à l’autre.

Pour ces deux quinquagénaires, ces rencontres sont une bouffée de fraîcheur et de charme. Mais jusqu’à quand le charme va-t-il opérer ? Et quand on est bien installé dans sa vie, jusqu’où est-on capable de s’aventurer ? Ce banc sera-t-il un tournant ou une simple parenthèse ?

Une pièce captée au Théâtre de la Renaissance.

Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, Hélène Babu, Stanislas Stanic, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez.