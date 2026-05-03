Tous à l'opéra ! : "Lucia di Lammermoor" sur France 4 mardi 5 mai 2026

À l’occasion de l’opération Tous à l’opéra !, France 4 diffusera, mardi 5 mai 2026 à 21:00, "Lucia di Lammermoor", chef-d’œuvre du bel canto signé Donizetti.

Lucia di Lammermoor, chef-d’œuvre du répertoire lyrique signé Gaetano Donizetti, est proposé dans une captation télévisée de la production mise en scène par Nicolas Joel. Créée en 1998 et coproduite, à l'origine, avec le Metropolitan Opera et présentée par l’Opéra national du Capitole de Toulouse, cette version emblématique rend hommage à la tradition lyrique dans toute sa splendeur.

Fidèle au livret original, le spectacle se distingue par une esthétique fastueuse. Les décors monumentaux conçus par Ezio Frigerio, inspirés du gothique flamboyant, et les costumes somptueux de Franca Squarciapino recréent un univers visuel d’une grande richesse, évoquant les grandes productions cinématographiques.

La distribution réunit la soprano Jessica Pratt dans le rôle de Lucia, aux côtés du ténor Pene Pati (Edgardo). Tous deux portent avec intensité cette tragédie romantique emblématique du bel canto.

Sous la direction musicale du chef Fabrizio Maria Carminati, le Chœur et l’Orchestre du Capitole donnent toute sa dimension dramatique et musicale à l’œuvre, faisant ressortir la tension et la virtuosité propres à cette partition.

Cette diffusion télévisée met ainsi en lumière une production marquante, au service d’un des opéras les plus emblématiques du répertoire italien.