Finale de "La meilleure boulangerie de France" lundi 25 mai 2026 sur M6, l'épreuve du jour

Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous à 18:35 sur M6 pour la grande Finale de la 13ème saison de "La meilleure boulangerie de France".

Après des mois d'un tour de France gourmand et intense, l’heure de la grande semaine nationale a enfin sonné pour la saison 13 de "La Meilleure Boulangerie de France".

Dès ce lundi 25 mai 2026 à 18:35 sur M6, les meilleures enseignes qualifiées lors des sélections régionales s'affrontent pour décrocher le titre suprême et succéder aux précédents vainqueurs.

Cette année, le jury historique composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran s'est agrandi avec l'arrivée de deux renforts de choix : le chef étoilé Danny Khezzar et la spécialiste de la pâtisserie Chiara Serpaggi. Ensemble, ils s'apprêtent à soumettre les finalistes à des défis d'un niveau technique jamais vu.

Le choc des régions : Des finalistes prêts à tout

Parmi les nombreux talents qui s’affrontent durant cette ultime semaine de compétition, plusieurs binômes et boulangeries se détachent déjà grâce à leur parcours sans faute en région :

Nouvelle-Aquitaine (Poitou-Charentes) : Amaury et Timoté de la Boulangerie Amaury Lafonta à La Rochelle, qui ont ébloui le jury par leur maîtrise technique.

Nouvelle-Aquitaine (Gironde) : Alexandre et Lucas de l'enseigne C’est là à Mérignac, de sérieux prétendants au titre.

Île-de-France (Ouest) : La célèbre Boulangerie Boulay à Beaumont-sur-Oise, menée par Jean-Luc Gatellier, bien décidée à faire briller la couronne parisienne.

Bourgogne : L’établissement L’Enfarineur à Saint-Gilles (Saône-et-Loire), qui porte haut les couleurs de son terroir.

Des épreuves dans lesquelles les boulangers devront mettre les bouchées doubles

La tension monte d’un cran ! Cette semaine, les 28 boulangeries finalistes vont devoir faire preuve de créativité, de technicité et de précision pour convaincre le jury et décrocher leur place pour la finale du vendredi. Chaque jour, une nouvelle épreuve, un nouveau défi… et une seule chance de se démarquer !

Pour départager ces artisans d'exception, le jury a préparé un marathon boulanger où la moindre erreur sera éliminatoire.

Lundi 25 mai 2026 • L'épreuve de la Tarte Originale

Pour l'ouverture des hostilités, chaque boulangerie en lice doit proposer au jury une tarte sucrée originale mettant en avant les marqueurs de sa région.

Un premier tri sélectif qui répartit les rescapés en deux poules pour les quarts de finale.