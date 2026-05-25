13ème épisode de "Top Chef" mercredi 27 mai 2026 sur M6, quart de finale à l’Orfèvrerie (vidéo)

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 13ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef". La compétition s'intensifie aux portes de la demi-finale.

Ils ne sont plus que quatre, et pour décrocher une place en demi-finale, deux épreuves redoutables à l’Orfèvrerie les attendent.

D’abord, un défi aussi engagé que créatif : sublimer un produit du quotidien trop souvent oublié… le pain rassis. Un exercice qui exigera inventivité et technique pour transformer ce symbole de cuisine anti-gaspi en véritable plat gastronomique.

Puis, place à une épreuve vertigineuse : imaginer une assiette construite autour d’une seule et même texture. Pour juger ces créations, quatre chefs d’exception : Marcel Ravin, 3 étoiles, Dimitri Droisneau, 3 étoiles et les chefs du palace le George V Alan Taudon, 2 étoiles et le chef pâtissier Michael Bartocetti. Face à eux, aucune place pour l’erreur.

À l’issue de cette soirée, un candidat quittera la compétition et seuls trois d’entre eux poursuivront leur route vers le titre de Top Chef

Extrait vidéo

"Attention à ce que ton plat ne soit pas trop gras."

Mieux vaut ne pas être allergique aux fruits de mer avec l’assiette d’Alexis...

"Ça, ça me plaît comme idée."

Avec sa recette à base de pain, Viviana réalise un plat qui a le goût de la viande… sans contenir de viande...