recherche
Divertissements

13ème épisode de "Top Chef" mercredi 27 mai 2026 sur M6, quart de finale à l’Orfèvrerie (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 25 mai 2026 259
13ème épisode de "Top Chef" mercredi 27 mai 2026 sur M6, quart de finale à l’Orfèvrerie (vidéo)

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 13ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef". La compétition s'intensifie aux portes de la demi-finale.

Ils ne sont plus que quatre, et pour décrocher une place en demi-finale, deux épreuves redoutables à l’Orfèvrerie les attendent.

D’abord, un défi aussi engagé que créatif : sublimer un produit du quotidien trop souvent oublié… le pain rassis. Un exercice qui exigera inventivité et technique pour transformer ce symbole de cuisine anti-gaspi en véritable plat gastronomique.

Puis, place à une épreuve vertigineuse : imaginer une assiette construite autour d’une seule et même texture. Pour juger ces créations, quatre chefs d’exception : Marcel Ravin, 3 étoiles, Dimitri Droisneau, 3 étoiles et les chefs du palace le George V Alan Taudon, 2 étoiles et le chef pâtissier Michael Bartocetti. Face à eux, aucune place pour l’erreur.

À l’issue de cette soirée, un candidat quittera la compétition et seuls trois d’entre eux poursuivront leur route vers le titre de Top Chef

Extrait vidéo

"Attention à ce que ton plat ne soit pas trop gras."
Mieux vaut ne pas être allergique aux fruits de mer avec l’assiette d’Alexis...

"Ça, ça me plaît comme idée."
Avec sa recette à base de pain, Viviana réalise un plat qui a le goût de la viande… sans contenir de viande...

Dernière modification le lundi, 25 mai 2026 11:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Vos objets valent de l'or&quot; avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 27 mai 2026

"Vos objets valent de l'or" avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 27 mai 2026

25 mai 2026 - 12:16

Sur le même thème...

&quot;Vos objets valent de l'or&quot; avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 27 mai 2026

"Vos objets valent de l'or" avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 27 mai 2026

25 mai 2026 - 12:16

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 27 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 27 mai 2026, les invités reçus par Augu…

25 mai 2026 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...