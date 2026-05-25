Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 27 mai 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Cindy & Matthieu et leurs cabanes face à Eugénie

À Vittel, Cindy, et Mathieu, ont créé "Vit Tel Ta Nature", un véritable sanctuaire écologique où chaque détail est pensé pour respecter l'environnement. Sur deux hectares, ils ont développé un écosystème autonome : circuit court, jardin bio, panneaux solaires, toilettes sèches... Ici, l'Homme et la nature vivent en parfaite harmonie.

Mais avec l'arrivée du printemps, un nouveau défi s'impose. Cindy et Mathieu souhaitent ouvrir une boutique pour vendre leurs produits bio et locaux. Pourtant, ils n'ont aucune idée de l'aménagement idéal pour optimiser l'espace tout en restant fidèles à leurs valeurs écologiques. Le seul endroit qui pourrait correspondre à leur besoin, un est vieux garage sale et laissé à l'abandon.

Le temps presse car la saison va bientôt commencer et Cindy et Mathieu ne savent pas par où commencer...

Les Cleaners réussiront-ils à transformer ce défi écologique en réussite durable ? Une mission très nature attend nos as du ménage !

À 28 ans, Eugénie est une femme déterminée. Maman solo et entrepreneuse, elle s'est construite seule, à force de travail et d'ambition. Alors, lorsqu'elle a investi dans un petit appartement en plein centre de Perpignan, c'était une évidence : elle voulait offrir à quelqu'un d'autre la chance d'avoir un chez-soi pour avancer dans la vie.

Mais son rêve vire au cauchemar : sa locataire sombre dans de tristes histoires, transformant l'appartement en un véritable squat clandestin. Aujourd'hui, ce 36m² ressemble plus à un débarras géant qu'à un lieu de vie : avec des déchets en tout genre et des meuble saccagés ... Il faut même jouer des coudes pour circuler. Malgré l'ampleur des dégâts, Eugénie refuse d'abandonner. Hors de question pour elle de le vendre.

Son projet ? Remettre l'appartement en état pour le louer au prix le plus bas possible, et ainsi offrir une seconde chance à une nouvelle locataire motivée et travailleuse, comme elle l'a été autrefois.

Les Cleaners parviendront-ils à transformer ce squat en un vrai cocon ?