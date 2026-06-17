"Mask Singer" vendredi 19 juin 2026 sur TF1, la demi-finale

Vendredi 19 juin 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera la demi-finale de la 9ème saison de "Mask Singer" avec les 5 personnages encore en compétition.

Après plusieurs semaines d’enquête, de performances spectaculaires et de révélations surprenantes, Mask Singer entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi soir, vous allez assister à la très attendue demi-finale.

La semaine dernière, lors d’un quart de finale placé sous le thème des super-héros, le Clown (Laurent Gamelon) a été éliminé aux portes du dernier carré. Son départ a permis de désigner les cinq personnages encore en compétition pour décrocher une place en finale.

Une soirée décisive

Pour cette demi-finale, les prestations promettent d’être plus impressionnantes que jamais. L’Âne, le Bouquet, la Chouette, le Poussin et la Vénitienne devront convaincre à la fois le public et les enquêteurs grâce à leurs performances vocales, mais aussi avec de nouveaux indices destinés à faire progresser l’enquête.

Face à eux, le quatuor d'enquêteurs composé de Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier tentera une nouvelle fois de percer les secrets des masques encore en course.

Un nouvel enquêteur "mystère"



Un personnage inédit fera son apparition : le Gorille. Derrière ce costume se cache un enquêteur mystère qui participera aux investigations.

Qui parviendra à se qualifier pour la finale et qui devra faire tomber le masque à un pas du sésame ? Réponse ce vendredi soir sur TF1 !