recherche
Divertissements

"Mask Singer" vendredi 19 juin 2026 sur TF1, la demi-finale

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 311
"Mask Singer" vendredi 19 juin 2026 sur TF1, la demi-finale

Vendredi 19 juin 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera la demi-finale de la 9ème saison de "Mask Singer" avec les 5 personnages encore en compétition.

Après plusieurs semaines d’enquête, de performances spectaculaires et de révélations surprenantes, Mask Singer entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi soir, vous allez assister à la très attendue demi-finale.

La semaine dernière, lors d’un quart de finale placé sous le thème des super-héros, le Clown (Laurent Gamelon) a été éliminé aux portes du dernier carré. Son départ a permis de désigner les cinq personnages encore en compétition pour décrocher une place en finale.

Une soirée décisive

Pour cette demi-finale, les prestations promettent d’être plus impressionnantes que jamais. L’Âne, le Bouquet, la Chouette, le Poussin et la Vénitienne devront convaincre à la fois le public et les enquêteurs grâce à leurs performances vocales, mais aussi avec de nouveaux indices destinés à faire progresser l’enquête.

Face à eux, le quatuor d'enquêteurs composé de Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier tentera une nouvelle fois de percer les secrets des masques encore en course.

Un nouvel enquêteur "mystère"

Un personnage inédit fera son apparition : le Gorille. Derrière ce costume se cache un enquêteur mystère qui participera aux investigations.

Qui parviendra à se qualifier pour la finale et qui devra faire tomber le masque à un pas du sésame ? Réponse ce vendredi soir sur TF1 !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'Evénement&quot; : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

"L'Evénement" : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

17 juin 2026 - 11:50

Sur le même thème...

&quot;Taratata 100 % live&quot; vendredi 19 juin 2026 sur France 2, les invités de Nagui

"Taratata 100 % live" vendredi 19 juin 2026 sur France 2, les invités de Nagui

17 juin 2026 - 11:16

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Aug…

15 juin 2026 - 12:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...