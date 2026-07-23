"Le grand concours" samedi 25 juillet 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10, Arthur présentera sur TF1 une nouvelle édition inédite du "Grand Concours". Voici les personnalités qui joueront à ses côtés...

Sous la houlette d'Arthur, une dream team de personnalités issues du monde du spectacle, des médias et de la gastronomie se retrouve sur le plateau du Grand Concours pour une soirée 100% culture générale, rythmée par des questions aussi variées que surprenantes.

Une soirée haute en couleur, riche de fous rires mais aussi de moments de concentration où rapidité et connaissances seront les clés de la victoire.

Alors qui de Yves Camdeborde, Karima Charni, Florian Gazan, Linda Hardy, Gérard Holtz, Thomas Isle, Caroline Ithurbide, Jeanfi Janssens, Matthieu Lartot, Eric Laugerias, Agathe Lecaron, Philippe Lellouche, Manu Levy, Marlène Schaff, Yoann Riou, Julia Vignali, Elodie Villemus ou Titoff gagnera cette bataille de culture générale ?

Réponse samedi 25 juillet 2026 à 21:10 sur TF1 pour cette édition inédite.