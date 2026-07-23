"La grande fête des tubes 80, 90, 2000" sur M6 samedi 25 juillet 2026

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10 sur M6, Jérôme Anthony présentera "La grande fête des tubes 80, 90, 2000" une compilation musicale dans laquelle des artistes emblématiques de ces trois décennies interprètent les chansons qui ont marqué leur époque.

Retrouvez toute la magie des plus grands tubes qui ont marqué plusieurs générations et que vous connaissez forcément par cœur. Des refrains devenus incontournables aux chansons qui ont enflammé les pistes de danse, revivez avec les plus grandes stars des années 80, 90 et 2000 le meilleur des trois décennies.

Que vous soyez fan des mélodies pop des années 80, des hymnes incontournables des années 90 ou des succès qui ont rythmé les années 2000, chacun y trouvera son bonheur. Ce rendez-vous musical met à l'honneur les artistes et les chansons qui ont accompagné les plus beaux souvenirs de toute une époque, dans une ambiance festive où toutes les générations pourront chanter à l'unisson.

Devant près de 5 000 spectateurs, embarquez pour un véritable voyage dans le temps à travers trois décennies qui ont profondément marqué l'histoire de la musique.