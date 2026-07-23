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"Le grand jeu des années Club Dorothée" sur Gulli samedi 25 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 juillet 2026 299
"Le grand jeu des années Club Dorothée" sur Gulli samedi 25 juillet 2026

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21:05, Gulli vous proposera de revoir les trois premiers numéro du "grand jeu des années Club Dorothée" avec Nicole Ferroni et Jacky.

Présenté par Nicole Ferroni et Jacky, qui nous livrera secrets et anecdotes, ce jeu sur l'univers des années 90 fait la part belle au "Club Dorothée" avec des jeux mythiques, des images cultes, des fous rires et, en plateau, des chansons inoubliables.

Dans chaque émission, deux équipes formées de trois candidats, dont deux personnalités, s'affronteront avec une série de questions sur ces années enchantées qui font désormais partie intégrante de la pop culture !

21:10 Emission 1

Pour accompagner les deux candidats anonymes, Hélène Ségara, Charlotte Gaccio, Jeff Panacloc et Christophe Beaugrand s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d'Or et faire gagner les associations Inflam'œil et Entourage. Et surprise, Hélène viendra interpréter en plateau son inoubliable tube "Hélène, je m'appelle Hélène".

22:20 Emission 2

Pour accompagner les deux candidats anonymes, Booder, Denitsa Ikonomova, Inès Vandamme et Gil Alma s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d'Or et faire gagner deux associations : CéKeDuBonheur et Coup de pouce. L'incontournable Bernard Minet viendra enflammer le plateau avec son tube "Les Chevaliers du Zodiaque" !

23:35 Emission 3

Pour accompagner les deux candidats anonymes, Sandra Lou, Malika Ménard, Maxime Guény et Joan Faggianelli s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d'Or et faire gagner deux associations : Asmae et Un foulard pour un sourire. Frank Delay des 2be3, et Chris des G-Squad viendront enflammer le plateau avec "Partir un jour", l'hymne d'une génération.

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