La pièce "Silence, on tourne !" rediffusée sur France 4 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Silence, on tourne !", une comédie rafraîchissante de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras.

Nommée aux Molières en 2017 dans la catégorie Meilleure Comédie, cette pièce de théâtre met en scène une étrange équipe de cinéma, où les spectateurs vont être aussi acteurs. D’où des situations cocasses et des quiproquos délirants. du théâtre burlesque, proche du slapstick anglais : un théâtre physique, visuel, qui fait exister les personnages autant par le geste que par le verbe.

L'histoire en quelques lignes...

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme.

Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau.

L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal.

Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage...

Avec : Patrick Haudecoeur, Isabelle Spade, Eric Boucher, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini.