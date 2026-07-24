recherche
Divertissements

La pièce "Silence, on tourne !" rediffusée sur France 4 dimanche 26 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 216
La pièce "Silence, on tourne !" rediffusée sur France 4 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Silence, on tourne !", une comédie rafraîchissante de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras.

Nommée aux Molières en 2017 dans la catégorie Meilleure Comédie, cette pièce de théâtre met en scène une étrange équipe de cinéma, où les spectateurs vont être aussi acteurs. D’où des situations cocasses et des quiproquos délirants. du théâtre burlesque, proche du slapstick anglais : un théâtre physique, visuel, qui fait exister les personnages autant par le geste que par le verbe.

L'histoire en quelques lignes...

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme.

Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau.

L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal.

Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage...

Avec : Patrick Haudecoeur, Isabelle Spade, Eric Boucher, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini.

Dernière modification le vendredi, 24 juillet 2026 12:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

La mini-série &quot;Enquête à haut risque&quot; à revoir sur France 3 dimanche 26 juillet 2026

La mini-série "Enquête à haut risque" à revoir sur France 3 dimanche 26 juillet 2026

24 juillet 2026 - 12:09

Sur le même thème...

&quot;Le grand jeu des années Club Dorothée&quot; sur Gulli samedi 25 juillet 2026

"Le grand jeu des années Club Dorothée" sur Gulli samedi 25 juillet 2026

23 juillet 2026 - 13:22

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

23 juillet 2026 - 11:08 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...