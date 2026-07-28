recherche
Divertissements

"Cauchemar en cuisine" à Saint-Gervais jeudi 30 juillet 2026 sur M6 avec Philippe Etchebest (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 juillet 2026 210
"Cauchemar en cuisine" à Saint-Gervais jeudi 30 juillet 2026 sur M6 avec Philippe Etchebest (vidéo)

Jeudi 30 juillet 2026 à 21:10, M6 rediffusera le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Saint-Gervais.

Dans ce numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest va intervenir dans le restaurant de Mimose et Georget, à Saint-Gervais dans le Gard.

Ce couple de Réunionnais a repris cet établissement il y a 4 ans et Georget est loin d’être novice puisqu’il a travaillé pour la Maison Troisgros (3 étoiles) et que son mentor n’est autre que Serge Chenet, un Meilleur Ouvrier de France ! Un CV exceptionnel jamais vu dans Cauchemar en cuisine !

Alors pourquoi Mimose a-t-elle fait appel à Philippe Etchebest pour venir en aide à un cuisinier aussi expérimenté ? Le chef ne va pas tarder à le découvrir et aller de surprises en surprises.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : le chef va user d’un nouveau stratagème pour tenter de venir en aide aux restaurateurs, quitte à complètement les déstabiliser ! Cette nouvelle méthode choc va-t-elle porter ses fruits ?

Le chef Etcchebest va-t-il réussir à sauver le restaurant de Mimose et Georget ?

Dernière modification le mardi, 28 juillet 2026 12:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 30 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 30 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

28 juillet 2026 - 12:58

Sur le même thème...

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 30 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 30 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

28 juillet 2026 - 12:58

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; au Kazakhstan sur France 5 jeudi 30 juillet 2026

"Des trains pas comme les autres" au Kazakhstan sur France 5 jeudi 30 …

28 juillet 2026 - 12:30 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...