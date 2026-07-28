"Les 12 coups : Le Combat des Maîtres" sur TF1 vendredi 21 août 2026 avec Jean-Luc Reichmann

Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous sur TF1 vendredi 21 août 2026 à 21:10 pour une soirée absolument exceptionnelle, les plus grands Maîtres de Midi et 12 Chouchous, se retrouvent pour le plus prestigieux des affrontements : Le Combat des Maîtres.

Ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire des 12 Coups de Midi. Ils ont battu les plus grands records, marqué durablement des générations de téléspectateurs et fait rayonner le plus grand jeu quotidien de France. Cette année, ils reviennent avec une nouvelle mission : transmettre leur expérience et unir leurs forces à celles de 12 Chouchous des 12 Coups, pour une compétition placée sous le signe de la complicité et du partage.

Avec Jean-Luc Reichmann en fabuleux chef d'orchestre, six champions emblématiques reprennent place derrière les pupitres : Émilien, recordman absolu du jeu avec 646 victoires et près de 2 000 adversaires éliminés, Xavier, figure incontournable de l'histoire des 12 Coups de Midi, Céline, brillante et redoutable, Paul, aussi authentique qu'incollable, Timothée, admiré pour son impressionnante culture générale et son parcours exceptionnel, et Cyprien, dont la bonne humeur n'a d'égale que l'étendue de ses connaissances.

Mais cette fois, les Maîtres de Midi ne joueront pas pour eux... mais pour les "Chouchous des 12 Coups" ! Éliminés trop tôt mais inoubliables, ces douze personnalités attachantes découvertes cette année se voient offrir une seconde chance de réaliser leur rêve et, peut-être, d'entrer à leur tour dans la légende du jeu.

En binôme, chaque Maître de Midi mettra son expérience, sa culture générale et son sang-froid au service de son Chouchou. Ensemble, ils devront relever toutes les épreuves pour permettre à leur protégé de décrocher le titre de "Chouchou 2026" et de remporter les 25 000 euros mis en jeu.

Et parce que cette soirée s'annonce exceptionnelle, un téléspectateur aura la chance de remporter 100 000 euros par an pendant 5 ans. Lancée à l'occasion de la Summer Party, cette opération s'est poursuivie tout au long des émissions quotidiennes et trouvera son dénouement lors de ce prime avec l'annonce du grand gagnant.

Une soirée événement, spectaculaire et riche en émotions, où les plus grands Maîtres de Midi des 12 Coups, mettent leur expérience exceptionnelle au service d'une nouvelle génération de candidats, avec un seul objectif : décrocher la plus belle des victoires !