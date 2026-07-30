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"Le Grand Concours" fête ses 20 ans à revoir sur TF1 samedi 1er août 2026, les invités d'Arthur (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 juillet 2026 358
"Le Grand Concours" fête ses 20 ans à revoir sur TF1 samedi 1er août 2026, les invités d'Arthur (vidéo)

Samedi 1er août 2026 à 21:10 sur TF1, Arthur vous proposera de revoir l'édition spéciale du "Grand Concours" qui a fêté ses 20 ans au Cirque d’Hiver Bouglione.

À l’occasion cette soirée exceptionnelle "Le Grand Concours - Spécial 20 ans", enregistrée dans le magnifique et magique décor du Cirque d’Hiver Bouglione, 19 des plus grands champions de l’émission sont venus remettre leur titre en jeu.

Certains ont déjà remporté plusieurs victoires lors de précédentes éditions, d’autres ont échoué en finale. Ce sont néanmoins les meilleurs et ils vont devoir le prouver en gagnant ce trophée unique. Mais seul l’un ou l’une d’entre eux remportera la Victoire des Victoires.

Arthur dans le rôle de Mr Loyal réserve une surprise de taille à ces 19 personnalités. Il sera entouré de deux invitées d’exception en la personne de Carole Rousseau et de Laurence Boccolini venues arbitrer à ses côtés cet unique tournoi de Maîtres.

Préparez-vous à assister à une soirée spéciale, être bluffé par les connaissances et le savoir autant que par la bonne humeur et la mauvaise foi de ces champions prometteurs aux multiples victoires.

Seront en compétition : Gil Alma (Finaliste), Christophe Beaugrand (5 Victoires), Denis Brogniart (3 Victoires), Camille Cerf (2 Victoires), Karima Charni (Finaliste), Gérémy Crédeville (1 Victoire), Valérie Damidot (1 Victoire), Alexandre Debanne (3 Victoires), Estelle Denis (2 Victoires), Samuel Etienne (Finaliste), Sébastien Folin (2 Victoires), Anthony Kavanagh (1 Victoire), Jean-Luc Lemoine (4 Victoires), Laurent Mariotte (1 Victoire), Ariane Massenet (1 Victoire), Tanguy Pastureau (Finaliste), Antonia de Rendinger (Finaliste), Anne Roumanoff (Finaliste) et Tareek (Finaliste) vont tenter de répondre correctement au plus grand nombre de questions, sans tricher et sans se laisser déstabiliser par leurs voisins de pupitres, fins stratèges prêts à tout mettre en œuvre pour décrocher le précieux sésame de la soirée.

Dernière modification le jeudi, 30 juillet 2026 09:17
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