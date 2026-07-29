"Les routes de l'impossible" au Cambodge sur France 5 vendredi 31 juillet 2026

Vendredi 5 septembre 2025 à 20:55, France 5 diffusera un numéro inédit de la série "Les routes de l'impossible" dont la destination cette semaine sera le fleuve Congo.

Depuis vingt ans, Les Routes de l'impossible raconte le monde à travers celles et ceux qui vivent dans ses territoires les plus reculés ou les plus fragiles. Cette nouvelle saison montre comment les grands bouleversements du monde, notamment environnementaux, transforment leur quotidien.

Du Bangladesh à la Mongolie, du Cambodge au Vanuatu en passant par la Colombie, la série donne à voir les effets très concrets des bouleversements qui traversent notre époque, notamment climatiques, en partageant le quotidien de celles et ceux qui les vivent.

Une immersion sans filtre auprès d'hommes, de femmes et d'enfants qui permet de mieux comprendre le monde à travers leurs histoires, leurs choix, leurs combats et leur capacité d'adaptation face à un environnement en perpétuelle évolution. Ces cinq destinations, pourtant très différentes, racontent une même réalité : celle de populations contraintes de s'adapter à un monde qui change plus vite qu'elles.

21:10 • Cambodge, des sourires à toute épreuve

Au Cambodge, les habitants ont appris à avancer coûte que coûte. Malgré les pluies diluviennes, les routes englouties par la mousson et les séquelles encore visibles des années Khmers rouges, chacun redouble d’ingéniosité pour gagner sa vie.

Dans la province du Ratanakiri, Sok Veht transporte des tonnes de latex sur des pistes transformées en bourbiers. À bord de camions bricolés, sans cabine ni pare-brise.

Sur le Tonlé Sap, le plus grand lac d’Asie du Sud-Est, Samat voit les poissons disparaître peu à peu. Comme des millions de Cambodgiens, il dépend de ce géant d’eau douce aujourd’hui menacé par la déforestation, la surpêche et les barrages construits entre autres par la Chine sur le Mékong.

Si des pécheurs disparaissent, d’autres s’accrochent. L’un deux offre un mariage de rêve à sa fille mais pour cela il faut tracter une immense salle des fêtes flottante de 45 mètres de long jusqu’au village avec un bateau pas vraiment fiable !

Sur la terre ferme, Monsieur Wai traque scorpions et mygales avec son fils. Une chasse spectaculaire, héritée des années de famine qui ont suivi la dictature des Khmers rouges. Même les araignées géantes finissent en friture, symbole de l'incroyable capacité des Cambodgiens à transformer les épreuves en opportunités avec un sourire permanent !

Deux autres numéros en rediffusion

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir deux autres numéros :

21.55 • Sibérie, désert de glace

Chaque année, en Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés au même problème. L’été, leur village est inaccessible en voiture, entouré de marécages sur des kilomètres aucune route ne peut être construite, seul l’avion, quand il y en a, permet de le ravitailler.

En hiver, tout change. Le gel pétrifie les marécages et le village de Eiik devient accessible aux transport de marchandises en voitures et camionnettes. Seulement il n'y a toujours pas de route. Commence alors pour Grigori et les habitants de Eiik, la grande aventure.

22.50 • Jamaïque, l'île des montagnes bleues

La Jamaïque n’est pas seulement le pays du reggae et des plages de sable fin. C’est aussi une île montagneuse recouverte d’une épaisse végétation tropicale. Son réseau routier est dans un état catastrophique. C’est surtout vrai dans la région des Montagnes bleues où les cols dépassent les 2000 mètres d’altitude. Seuls les plus intrépides osent s’y aventurer. Ou les plus pauvres. Ceux qui n’ont pas le choix et doivent s’y rendre pour aller récolter le trésor du pays : le café Blue Mountain, l’un des cafés les plus chers au monde, près de 200 euros le kilo (vingt fois plus cher qu’un café standard). Un trésor qui se mérite.

Pour atteindre les plantations, les pistes détrempées à flanc de ravin transforment chaque voyage en calvaire. Dans ces Montagnes bleues vivent également des communautés rastas qui ont choisi de vivre en haut des cols les plus inaccessibles. Un choix qui peut s’avérer périlleux au moment des grandes cérémonies quand des centaines de fidèles viennent de toute l’île. Tous n’y parviendront pas.