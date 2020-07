“Les 100 lieux qu'il faut voir” : Le Golfe du lion, de la Provence à la Côte Catalane, dimanche 26 juillet sur France 5 (vidéo)

Dimanche 26 juillet à 20:50, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la 7ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir”. Cette semaine, direction Le Golfe du lion puis rediffusion du numéro consacré aux iles de l’Atlantique, de la Vendée à la Charente-Maritime

20:50 Le Golfe du lion, de la Provence à la Côte Catalane

De la Provence, aux étangs de Camargue ; des vignobles du Languedoc à la côte catalane, le Golfe du Lion est un trait de côte, de plus de 300 km, qui offre une extraordinaire diversité de paysages, de cultures et de traditions. Ce voyage étonnant et coloré nous conduit à Martigues, la Venise provençale, chère à de nombreux artiste d’hier et d’aujourd’hui…

Puis cap sur la Camargue pour admirer le spectacle éblouissant du vol des oiseaux migrateurs. Après une halte à Pézenas, la ville où Molière a fait ses débuts, la balade continue en Catalogne du Nord avec la découverte de Perpignan, et de jolis villages perchés sur les contreforts des Pyrénées.

Et c’est bien sûr en mer que le périple s’achève, dans le décor somptueux de la côte Vermeille. Avec un seul horizon : le bleu de la Méditerranée.

21:45 Les Iles de l’Atlantique, de la Vendée à la Charente-Maritime

Cap sur les îles de l’atlantique ! De la Vendée à la Charente-Maritime, nous partirons à la découverte de cinq îles.

Touristiques ou sauvages, maritimes ou plus terriennes, elles possèdent toutes leur lot de beauté et d’authenticité.

Nous allons découvrir Oléron, la lumineuse puis c’est par la mer que nous découvrirons les îles vendéennes d’Yeu et de Noirmoutier et enfin nous ferons la découverte de deux autres bouts du monde préservées : l’île d’Aix et l’île Madame.