“Les 100 lieux qu'il faut voir” : la Creuse, d'Aubusson à la vallée des peintres, dimanche 16 août sur France 5

Dimanche 9 août à 20:50, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la 7ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir”. Cette semaine, direction la Creuse puis rediffusion du numéro consacré à la Provence.

20:50 La Creuse, d'Aubusson à la vallée des peintres

Loin des destinations touristiques bondées, la Creuse bénéficie de deux atouts majeurs : le calme et l’espace.

Cette terre verdoyante où vivent seulement 120 000 personnes offre de magnifiques paysages bucoliques et de vastes pâturages qui semblent défier l’horizon.

La région a toujours été un refuge pour les artisans et les artistes. La romancière George Sand a puisé ses premières inspirations à l’ombre du château de Boussac, bâti sur son éperon rocheux. Les peintres impressionnistes ont posé leur chevalet sur le magnifique site de Crozant, désormais renommé vallée des peintres.

A Aubusson, les tapissiers ont créé un style d’ornementation qui a réchauffé et décoré tous les châteaux d’Europe tandis que les artisans maçons qui ont bâti les cathédrales et le Paris d’Haussmann sont pour la plupart originaires de tous ces petits villages creusois. De retour au pays, ces maçons ont embelli les villages avec tout leur savoir-faire.

La Creuse est une région méconnue qu’il faut prendre la pleine d’explorer en profondeur !

21:40 La Provence, des Alpes au Luberon



De la rive gauche du Rhône à l'ouest, jusqu'au fleuve Var à l'Est, bordée au Sud par la Méditerranée, La Provence, une région que l’on évoque avec un large sourire aux lèvres dès que l’on pense aux vacances, nous invite à la rencontre d’un patrimoine architectural rare à Sisteron avec sa vieille ville et sa Citadelle ou encore dans les villages perchés de Lacoste et de Bonnieux ; elle nous envoutes par ses saveurs uniques comme à Forcalquier où le parfum de la fleur d’oranger embaume la traditionnelle navette provençale et nous subjugue par une nature contrastée et foisonnante dans le Luberon. Une région qui sent bon la lavande et les herbes aromatiques, à découvrir sans tarder !