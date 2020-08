“Les 100 lieux qu'il faut voir” : la Haute-Loire, du Puy-en-Velay aux gorges de l'Allier, dimanche 30 août sur France 5

Dimanche 30 août à 20:50, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la 7ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir”. Cette semaine, direction la Champagne puis rediffusion du numéro consacré à la Manche.

20:50 La Haute-Loire, du Puy-en-Velay aux méandres des gorges de l'Allier

Bienvenue en Haute-Loire, un territoire vallonné et sauvage. Ici, au cœur des volcans d’Auvergne, les panoramas époustouflants n’ont d’égal que la générosité des habitants.

Au Puy-en-Velay, la capitale patrimoine architectural unique dressé vers le ciel, au Mont Mézenc qui raconte bien des légendes, en passant par La Chaise-Dieu qui dévoile une histoire hors du commun, vous serez séduit par cette terre de légendes et de traditions.

Vous verrez que dans ce petit coin de France trop méconnu, on a su préserver des traditions séculaires et des villages authentiques comme ceux de Blesles ou de Chilhac. Les amoureux de nature sauvage, apprécieront les gorges de l’Allier, quant aux plus gourmands, ils saliveront devant un bon plat de lentilles du Puy.

21:40 La Côte d'Azur, de la côte varoise au pays niçois



Loin des clichés touristiques, ce petit bout du sud-est de la France, enclavé entre mer et montagnes, est une terre de contraste et de traditions tenaces.

De la Côte varoise plus sauvage au pays cannois en passant par la découverte du vieux Nice coloré, au menu aujourd'hui : merveilles architecturales, plaisirs de la table et beautés de la nature. Pour vous servir : d’inlassables amoureux de cette région qui vous promettent un voyage haut en couleur !