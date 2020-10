“Le doc du dimanche” : « Nos prairies valent de l'or », ce 18 octobre sur France 5

A voir ce 18 octobre dans la collection “Le doc du dimanche” à 20:50 sur France 5, le film « Nos prairies valent de l'or » réalisé par Léni Mérat.

Coquelicot, trèfle, et fleurs des champs, abeilles qui butinent, vaches et moutons broutant une herbe tendre et riche en nutriments…. Un tableau bucolique banal pourtant aujourd’hui en voie de disparition. Les prairies naturelles, celles qui poussent à l’état sauvage, sans pesticides ni intervention de l’homme, perdent chaque jour du terrain. Elles sont trop souvent remplacées par des prairies artificielles, plantées pour faire du fourrage, et très pauvres en biodiversité… quand elles ne laissent pas leur place à des champs de monoculture.Mais face à cette disparition d’un paysage ancestral et surtout de sa flore et de sa faune, la résistance s’organise.

Aux quatre coins de la France, nous sommes allés à la rencontre d’hommes et de femmes, défenseurs de la prairie naturelle, déterminés à travailler en accord avec la nature, et pas contre elle. Eleveurs, agriculteurs ou encore chef cuisinier, ils font perdurer des techniques anciennes, respectueuses de la nature et productrices de richesses, allant même parfois à l’encontre de toute logique d’agriculture industrielle, suivant leur instinct et leur bon sens avec succès !