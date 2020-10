« Trump face au FBI », doc inédit dans “Le monde en face” mardi 27 octobre sur France 5

Pour comprendre les enjeux des élections présidentielles américaines, France 5 diffusera, mardi 27 octobre à 20:50 dans “Le Monde en Face”, le documentaire inédit « Trump face au FBI » réalisé par David Carr-Brown.

Depuis les premiers mois de son élection, Donald Trump est en guerre contre le FBI, fleuron de la police fédérale, principale agence de force de l’ordre des États-Unis et surtout, garant de la constitution américaine.

Noms d’oiseaux, attaques frontales, accusations de conspirations, le point culminant de cette assaut aura été l’éviction historique de son directeur, James Comey, en mai 2017. A l’époque, le président Trump était furieux que le FBI ait ouvert une enquête sur la possible collusion de sa campagne avec Moscou. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les commissions d’enquête et rapports indépendants ont prouvé qu’il y avait bien eu des liens entre les membres de son équipe et la Russie. Pour se protéger, Donald Trump a fini par installer William Barr au ministère de la Justice, un Attorney General à l’irréprochable fidélité chargé de cadenasser le FBI.

Pourtant, les relations entre Trump et le FBI n’ont pas toujours été aussi hostiles. S’appuyant sur le travail du journaliste d’investigation Fabrizio Calvi, le réalisateur David Carr-Brown plonge dans l’histoire récente des États-Unis pour éclairer la présidence Trump à la lumière de ses relations, anciennes et torturées, avec le FBI.

Myron Fuller, un ancien agent spécial, a été le premier à avoir rencontré Donald Trump, déjà en 1976, le FBI s’intéressait au jeune promoteur immobilier qui se présentait alors comme le sauveur d’un New York en faillite. Pourtant, malgré ses contacts répétés avec la mafia, Trump ne sera jamais inquiété : Pourquoi ?

A la veille d’une élection historique, ce documentaire sillonne l’Amérique à la rencontre des anciens collègues de Myron Fuller. Au fil des rencontres avec des journalistes d’investigation, des informateurs et des agents du FBI, dont certains ont été - ou sont encore - proches du président Trump, David Carr Brown et Myron Fuller démêlent les liens troubles entre Trump, les mafieux en tout genre et le FBI.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat en plateau.

Les invités du débat :

En plateau : Marie-Cécile NAVES, Sociologue Politologue, IRIS (spécialiste des Etats-Unis). Thomas SNEGAROFF, Historien, spécialiste des Etats-Unis

Par VMIX : Fabrizio CALVI, Journaliste, auteur de l'enquête du documentaire et de "Un parrain à la maison blanche - Trump et le crime organisé, l'enquête explosive" chez Albin Michel. Antoinette LORRAIN, Vice Pdte Republicans en France (association de soutien à Donald Trump des républicains américains en France).