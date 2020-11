La 5ème saison de “Wheeler Dealers France” à découvrir sur RMC Découverte dès jeudi

A découvrir chaque jeudi soir à 21:05 sur RMC Découverte dès ce 12 novembre, la 5ème saison inédite de la série documentaire “Wheeler Dealers France”.

Pour cette nouvelle saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile !

Gerry, négociateur-né, va acquérir les plus beaux modèles du marché de l’occasion aux quatre coins de la France. Aurélien, expert mécanicien, retapera les trouvailles de Gerry avec un seul objectif : revendre ces voitures au meilleur prix, pour en tirer le plus gros bénéfice possible !

Mercedes Pagode 230 SL, Renault 5 Turbo, Ferrari 348 TS, BMW 2002 Turbo, Peugeot 301, Datsun 240Z… Ce sont des modèles de légende auxquels notre duo de choc s’attaque dans cette saison inédite !