“Les mensonges de l’histoire” : « L'affaire du sang contaminé », mardi 1er décembre sur RMC Story

Mardi 1er décembre, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, la série documentaire “Les mensonges de l’histoire” sur RMC Story revient sur l’un des scandales sanitaires les plus retentissants de ces dernières années dans un épisode inédit, « L'affaire du sang contaminé ».

« Je me sens responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable ». Ces mots prononcés en 1991 par Georgina Dufoix, la ministre des Affaires Sociales, résument en une formule la terrible affaire du sang contaminé.

Au début des années 80, alors que l’épidémie de SIDA fait son apparition et se propage à grande vitesse dans le monde, les centres de transfusion sanguine et des médecins en concertation avec les membres du gouvernement français, ont autorisé́ la circulation de stocks de sang susceptibles d’être contaminés par le virus du SIDA.

Comptes rendus de réunion confidentiels et rapports officiels seront divulgués dans la presse en 1991. Ils prouveront que le gouvernement savait. Pourtant, pendant des années, il a sciemment choisi de dissimuler ces informations aux patients hémophiles et a laissé se poursuivre la diffusion de tous les stocks de sang contaminés. Pourquoi ?

Prêt de 30 ans plus tard, les victimes de ce scandale médical continuent de s’interroger sur les causes d’une telle démarche. Conflits d’intérêt, enjeux politiques et secrets d’état, l’affaire du sang contaminé met la lumière sur un mensonge historique aux conséquences dramatiques.

