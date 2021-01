“La Case du siècle” : « Climat, une Guerre américaine », dimanche 17 janvier sur France 5

A l'occasion de la ré-entrée des États-Unis dans l'Accord de Paris pour le climat, et de la cérémonie d'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis, “La Case du siècle” propose dès ce dimanche 17 janvier à 20:50 un mini cycle États-Unis.

Il y a 50 ans que les premiers lanceurs d’alerte - essentiellement américains - ont commencé à avertir le monde des dangers du réchauffement climatique.

Or dans le même temps, paradoxe unique au sein des démocraties occidentales, les Etats-Unis sont à la fois les premiers promoteurs de la science du climat et le pays où l’on compte le plus de citoyens niant l’existence du réchauffement climatique.

Alors que le reste de la planète s’est rallié au consensus scientifique, l’Amérique persiste depuis quarante ans à ralentir, voire tout bonnement à torpiller, les négociations internationales pour éviter le pire.

Pourquoi un tel acharnement à nier la réalité ?

Ce film plonge dans l’histoire si particulière que les Américains ont toujours entretenu avec leur environnement. Au long d’un récit haletant où s’entremêlent Nature Sauvage, culture, et politique, ce documentaire révèle peu à peu les raisons de ce paradoxe inédit, ou comment la première puissance scientifique mondiale est effectivement devenue le pays du déni climatique.

« Climat, une Guerre américaine » est un film réalisé intégralement avec des images d’archive et qui remonte le fil du temps depuis les Pères Fondateurs.