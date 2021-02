“Seuls face à l'Alaska” saison 9 : épisodes 1 & 2 samedi 13 février sur RMC Découverte

Dans cette nouvelle saison à découvrir à partir du samedi 13 février à 21:05 sur RMC Découverte, c´est une course contre l´hiver pour obtenir la nourriture nécessaire pour traverser les mois les plus froids de l´année. Loin de toute civilisation, les hommes du Grand Nord vont devoir faire face à de nouveaux enjeux.

21:05 Épisode 1 Face à face

Alors que l´hiver descend dans les montagnes, dans le Montana, Jake lance la première chasse aux pumas contre une femelle agressive. Mais la femelle ne va pas se laisser faire et cette chasse se termine dans un combat presque mortel. Tom et Nancy font face à une augmentation de coyotes locaux. Dans les Ozarks, Jason part à la chasse d´un ours noir chapardeur qui a tué ses poulets. En Alaska, Mike s´apprête à faire des réserves de saumon pour l´hiver. Et dans le Wyoming Wind River Range, Josh, le nouvel éleveur de bisons, s´apprête à abattre un cerf afin de remplir le garde-manger pour sa famille.

22:00 Épisode 2 Nouveaux projets

En Caroline du Nord, Eustace et Raleight tentent de restaurer une ancienne scie en bois de récolter des fonds. Au Montana, Tom récolte une bûche de deux tonnes pour pouvoir entreprendre son projet le plus ambitieux à ce jour : la construction d´un canoë traditionnel. Jake cherche de la viande pour l´hiver et entreprend une chasse dangereuse en haute altitude. En Idaho, Kidd et Harry font la course contre une tempête hivernale pour rassembler le bétail solitaire. Et en Alaska, Mike rivalise avec un ours géant afin de faire son stock de saumon pour l´hiver.