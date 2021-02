“Les routes les plus dangereuses du Monde” aux États-Unis sur l'I95, mercredi 17 février sur W9

Pour ce troisième numéro inédit de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présentée par Stéphane Carpentier ce mercredi 17 février sur W9, direction les États-Unis et plus précisément sur l'I95, c'est la plus longue autoroute du pays.

3 100 km d'asphalte qui partent de la frontière canadienne, traversent 16 états différents pour finir sur les plages de Miami en Floride. C'est l'un des axes routiers les plus fréquentés du pays surtout au moment des départs en vacances. Un trafic intense qui malheureusement se traduit par d'incroyables carambolages. C'est la deuxième route la plus meurtrière du pays : des milliers d'accidents graves s'y produisent chaque année. Cette route mythique est le théâtre de spectaculaires courses poursuites entre chauffards récalcitrants et la police qui n'hésite à prendre tous les risques pour procéder aux arrestations en appliquant la technique dite du « bélier ». Les policiers percutent volontairement les chauffards pour les stopper dans leur course folle. C'est aussi sur cette autoroute des vacances que des gangs de bikers se livrent à des rodéos sauvages sous les yeux des automobilistes terrorisés.

Les vacanciers venus chercher le soleil de Floride partagent également les interminables rubans de bitume avec des fous du volant prêt à risquer leur vie pour une dose d'adrénaline lors de courses clandestines la nuit avec des pointes à 230 km/h…

