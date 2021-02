« Regard Noir » avec Aïssa Maïga, à voir sur CANAL+ mardi 16 mars à 22:45

Avec « Regard Noir », Aïssa Maïga nous embarque, mardi 16 mars à 22:45 sur CANAL+, dans un road-movie documentaire à la recherche d’initiatives inclusives pour plus de diversité dans le cinéma.

Des marches du Festival de Cannes, le poing levé - autour des témoignages bouleversants des co-autrices du livre “Noire n’est pas mon métier” (éd. Seuil) -, aux rivages de Copacabana ou aux gratte-ciel de San Paolo, en passant par Los Angeles et le nouvel Hollywood Noir, New York ou encore Paris, l’actrice et réalisatrice française part à la rencontre de talents, créateurs et experts. Autant de personnalités qui livrent des témoignages inspirants.

Le réalisateur Ryan Coogler et son féministe "Black Panther", l’icône engagée Adèle Haenel, la game-changer Ava DuVernay, la star brésilienne Tais Araujo, les actrices Firmine Richard, Nadège Beausson-Diagne, Sonia Rolland... livrent leurs points de vue sur la représentation des femmes noires à l’écran.

À travers cette expérience singulière, « Regard Noir » interpelle le spectateur sur la question de la représentation, des stéréotypes ou du plafond de verre au cinéma. Et insuffle avec énergie l’envie de s’engager pour faire évoluer les imaginaires et notre société tout entière.