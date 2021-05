“Secrets d'histoire” : « Jean de La Fontaine, l’homme à fables », lundi 17 mai sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Dans ce numéro de “Secrets d’Histoire”, diffusé lundi 17 mai à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern vous emmènera à la découverte de l’un des monuments de la littérature du Grand Siècle, un auteur dont les vers sont encore connus de tous : Jean de la Fontaine.

Conteur de génie, La Fontaine est un homme aux multiples visages. Tout à la fois mondain et rêveur, parisien et provincial, érudit et accessible, amoureux des plaisirs et mû par une foi sincère, le poète vit comme il l’entend : en homme libre.

Dans ce parcours singulier, une rencontre va s’avérer déterminante : celle de Nicolas Fouquet. Le surintendant des Finances du jeune Louis XIV est alors l’un des grands mécènes du temps. Il va permettre au poète de se forger une plume. Mais les jours de ce brillant protecteur sont comptés. Accusé de corruption par le Roi, Fouquet est arrêté trois ans après sa rencontre avec La Fontaine.

Dès lors, Louis XIV assoit son pouvoir absolu et cherche à mettre les artistes au service de sa grandeur. La Fontaine, qui a pris courageusement la défense de Fouquet, va difficilement s’adapter à cette nouvelle donne. Tenu à distance par le Roi Soleil, le poète mène alors une vie de bohème. Malgré l’immense succès de ses fables, malgré son élection à l’Académie française, il mourra seul, dans la misère.

Artiste majeur et personnalité attachante, Jean de la Fontaine vous fait découvrir la France du Grand Siècle : le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, théâtre de ses débuts, sa maison natale à Château-Thierry, le Palais du Luxembourg, où il travaille près de 10 ans, les hôtels particuliers du Marais où les salons littéraires se réunissent et enfin les somptueuses demeures de ses amis, comme le château d’Anet, propriété du duc de Vendôme.

Avec la participation de : Céline Bohnert (maître de conférences en littérature française), Patrick Dandrey (professeur à la Sorbonne), Fabrice Luchini (comédien), Thomas Morel (conservateur du musée Jean de la Fontaine), Erik Orsenna (écrivain et membre de l’Académie française), Jean-Christian Petitfils (historien), Tiphaine Rolland (maître de conférences en littérature française).