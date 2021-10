Portrait de Claude Dornier, le pionnier de l'aviation, dimanche 3 octobre sur ARTE

Dimanche 3 octobre à 22:25, ARTE propose un retour sur l’époustouflante carrière de l’ingénieur bavarois Claude Dornier dont les inventions ont révolutionné le monde de l’aviation. Un portrait éclairant d'une des grandes figures de l'aéronautique.

Ingénieur diplômé de l'université technique de Munich en 1907, Claude Dornier a mis au point pas moins de soixante-huit modèles d’avions, dont bon nombre étaient révolutionnaires. Né d'un père français et d'une mère bavaroise en 1884 – à une époque où l’avion n’existait pas encore –, ce pionnier de l'aviation considérait l'acte de voler comme la réalisation d’un grand rêve de l’humanité.

Constructeur de génie pour les uns, électron libre anticonformiste pour les autres, Dornier a écrit une importante page de l’histoire de l’aviation franco-allemande du début du XXe siècle. Dans les années 1920, les plans d’un hydravion que Dornier baptisera le "Wal" ("baleine" en français) le feront connaître à l’international, et l’explorateur Roald Amundsen utilisera sa création pour l’une de ses expéditions.

Peu de temps après, il construit le "Do X", le plus grand avion du monde avant la Seconde Guerre mondiale, qui, avec ses douze moteurs à hélice, a suscité la défiance des scientifiques. Pourtant, en 1931, son engin traverse sans encombre l’Atlantique et atterrit à New York sous les applaudissements de la foule. Mais les guerres et les revirements politiques ont compliqué ses projets dont plusieurs ne purent aboutir.

Composé d’images d’archives, d’animations et d’interviews, notamment avec des membres de sa famille, ce documentaire éclairant replonge en pleine lumière un constructeur entré dans la légende de l'aéronautique.