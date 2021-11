“Top Gear France” : spéciale David Hallyday, jeudi 4 novembre RMC Découverte (inédit)

Jeudi 4 novembre octobre à 21:05, RMC Découverte proposera un nouvel inédit de la saison 7 de “Top Gear France” avec Philippe Lellouche, Luc Alphand et Le Tone.

Pour cette saison 7, Top Gear France s’est offert une nouvelle piste pour le chrono des stars ! Un tout nouveau terrain de jeu où les invités vont venir s’affronter. Mais cela veut aussi dire que les chronos des précédentes saisons, c’est fini !

David Hallyday reste donc notre champion invaincu de la piste Top Gear. C’est au Portugal que les animateurs ont rejoint le chanteur pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui remettre un trophée. Mais il n’en fallait pas plus à Philippe Lellouche, Luc Alphand et Le Tone pour se mesurer à ce champion, au volant de voitures 100 % made in Portugal !

Dans une deuxième partie, la production propose à Tone et Bruce Jouanny de se départager dans une série d’épreuves pour remplacer notre célèbre pilote, le Stig. Mais à événement exceptionnel, voiture exceptionnelle. C’est le grand retour de Ferrari dans l’émission. Pour réaliser le chrono du Stig, nos deux animateurs seront au volant de la diabolique Ferrari F8 Tributo.