« Bûcherons : un métier à hauts risques », épisode 3, mercredi 24 novembre sur RMC Découverte

Mercredi 24 novembre à 21:05, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la série documentaire « Bûcherons : un métier à hauts risques ».

En France chaque année, la forêt gagne du terrain. Aujourd’hui elle s’étend sur 17 millions d’hectares. Pour entretenir ses arbres, en replanter, nous fournir le bois nécessaire à la fabrication de nos meubles et de nos maisons, des forestiers travaillent d’arrache-pied… souvent au péril de leur vie ! Leur métier est classé numéro deux parmi les plus dangereux au monde.

Pour la première fois, ces bûcherons des temps modernes ont accepté d’être suivis dans leur quotidien extraordinaire…et risqué !

Des opérations semées d'embûches.

Dans cet épisode, les frères Bray devront abattre au plus vite des sapins touchés par le pire ennemi des forêts de résineux : les scolytes, des parasites dévastateurs et contagieux.

De son côté, Loïc va participer, avec son père, à l’une des ventes aux enchères les plus importantes de l’année…

Quant aux Recorbet, ils vont devoir former de jeunes apprentis et leur apprendre les bases du métier, notamment assurer la régénérescence des forêts pour les générations futures. Une opération délicate et dangereuse pour

ces jeunes qui pour certains manient la tronçonneuse pour la première fois. Cet outil incontournable du bûcheron cause plus de 300 accidents graves par an, soit près d’un par jour !