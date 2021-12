« J’irai dormir chez vous » en Indonésie, vendredi 3 décembre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 3 décembre à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un numéro de « J’irai dormir chez vous » de 2011 tourné en Indonésie.

Antoine de Maximy se rend à Bali. Le globe-trotteur fait une entrée remarquée dans le marché de Baturiti. L'ambiance est excellente, au point qu'un groupe de marchandes l'invite à prendre un café et lui offre l'hospitalité pour la nuit. Il découvre un adorable ensemble de foyers, un mini temple, des jardins verdoyants…et une grande famille dévorée de curiosité. Leur référence culturelle occidentale : Mr. Bean !

Le voyage se poursuit à Surabaya, où il rencontre Stefan, un jeune businessman qui l'accueille chez lui.

C'est en Papouasie Occidentale que l'aventure continue. Au bord de la route, Antoine fait une formidable rencontre qui l'emmène chez des habitants dont il va découvrir le mode de vie, leurs chants et leurs coutumes. Il ressent aussi leurs contradictions, celles d'hommes et de femmes tiraillés entre traditions et modernité...