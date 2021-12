« La guerre des trônes » : 5ème saison inédite avec Bruno Solo, jeudi 16 décembre sur France 5 (video)

Jeudi 16 décembre à 20:55, Bruno Solo vous donne rendez-vous sur France 5 pour découvrir les deux premiers épisodes inédits de la 5ème saison de « La guerre des trônes - La véritable histoire de l'Europe ».

Depuis cinq ans, Bruno Solo raconte avec pédagogie et humour La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe.

Cette saison 5 donne un éclairage inédit sur la fin du règne de Louis XIV, puis décrypte une période méconnue et pourtant essentielle de notre histoire, la Régence, avant d’aborder la première partie du règne de Louis XV, particulièrement riche en événements. Tout en explorant les trésors de notre patrimoine tels que les châteaux de Versailles et de Sceaux, Bruno Solo raconte comment le siècle des Lumières a été assombri par les conflits. C’est aussi la naissance de nouvelles idées subversives qui remettent en cause l’ordre établi des dynasties européennes.

Au début du XVIIIe siècle, la succession d’Espagne plonge l’Europe dans une nouvelle ère. L’arrivée du petit-fils de Louis XIV à Madrid, le roi Philippe V, redistribue les frontières et ravive les tensions avec les Habsbourg d’Autriche. Les conflits s’étendent au Saint-Empire romain germanique, à la Pologne, à l’Écosse et jusqu’au Canada. La France de Louis XV multiplie les alliances mais aussi les défaites.

Épisode 1 Louis XIV, l'ennemi de l'Europe (1701-1711)

Le XVIIIe siècle débute par un séisme politique en Europe. Le 22 janvier 1701, le petit-fils du roi Louis XIV s’installe sur le trône d’Espagne tout en espérant porter bientôt la couronne de France ! Toutes les puissances ennemies se déchaînent alors pour empêcher la France et l’Espagne d’être réunies par un même trône. Avec malice, Bruno Solo nous conte comment la guerre de succession d’Espagne ravage à nouveau l’Europe.

Épisode 2 Louis XIV, le crépuscule (1712-1715)

Bruno Solo nous fait vivre la fin du règne de Louis XIV. Une tragédie ! Avec la guerre de succession d’Espagne, la maladie et la mort déciment la famille royale de France. Le trône du Roi-Soleil est sauvé de justesse par son arrière-petit-fils. Mais l’enfant n’a que 5 ans, trop jeune pour gouverner. Sur son lit de mort, le Roi-Soleil fait ses adieux et prépare sa succession. Mais, en Espagne, le roi Philippe V, qui est aussi le petit-fils de Louis XIV, espère toujours lui succéder.

Les épisodes suivants seront diffusés les 23 & 30 décembre prochains.