« Enrico Macias, l'inattendu » : documentaire inédit de Mireille Dumas, lundi 27 décembre sur France 3

Lundi 27 décembre à 22:55, France 3 diffusera le documentaire inédit « Enrico Macias, l'inattendu » réalisé par Mireille Dumas.

On pense tout connaître d’Enrico Macias : sa vie, ses chansons, son engagement pour la paix. Mais il existe des facettes plus inattendues de l’artiste : son autodérision, son humour et sa fantaisie. Des talents que Philippe Bouvard ou Maritie et Gilbert Carpentier ont mis en valeur dans leurs émissions de variétés, dès les années 70, à l’occasion de parodies désopilantes en solo ou avec Sheila et Ringo, Annie Cordy, Robert Castel, Carlos ou bien encore Yves Lecoq…

Ce goût pour la comédie lui a ouvert les portes du cinéma, à plus de soixante ans, dans le film « La Vérité si je mens ».

Artiste œcuménique et virtuose, il chante dans toutes les langues. Les duos avec Dalida, Claude François ou encore Charles Aznavour sont de vrais petits bijoux.

Intuitif et avisé, il a lancé de jeunes guitaristes de flamenco… les futurs Gipsy King. Pas étonnant de le retrouver sur scène avec Kendji Girac.

En 60 ans de carrière, ce véritable show-man aura ainsi côtoyé plusieurs générations d’artistes. Une personnalité aussi riche ne pouvait que susciter l’admiration de plus jeunes comme Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze qui nous offre avec l’interprète de « L’Oriental » un bel instant de rire et d’émotion.

Au fil d’archives rarement diffusées, c’est un portrait inattendu d’Enrico Macias qui se dessine grâce à sa complicité avec Mireille Dumas et à celle de ses amis. Un moment de télévision généreux et savoureux.