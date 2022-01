« Safran, la ruée vers l'or rouge » mardi 4 janvier sur France 5 (vidéo)

Mardi 4 janvier à 20:55, France 5 diffusera le documentaire inédit « Safran, la ruée vers l'or rouge » réalisé par Vanessa Dubreuil.

Son prix avoisine celui de l'or, sa récolte est un digne d'un travail d'orfèvre, son parfum séduit la terre entière, et sa couleur cuivrée colore de nombreux plats…

Le safran, surnommé l'or rouge, fleurit à nouveau en France depuis quelques années. De quelques dizaines de producteurs dans les années 2000, ils seraient plus de 300 aujourd'hui ! Pourtant, produire du safran représente un travail de titan. Pour en obtenir un kilo, il faut récolter, une par une à la main, entre 150 000 et 200 000 fleurs, en un temps record car les fleurs se fanent en 24 heures : une incroyable course contre la montre !

Le safran est l'épice la plus chère du monde. En poudre, en filaments, d'Iran, d'Espagne, du Maroc ou de France, d'où vient cette épice ? Comment est-elle cultivée ? A quoi peut-on reconnaître un safran de qualité ?

Producteurs importateurs, chefs, pâtissiers ou encore artisans, du champ à l'assiette, ce film part à la rencontre des toqués de l'or rouge.