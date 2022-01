« Cinq ans » : 2017 à 2022, retour sur cinq années hors du commun, dimanche 16 janvier sur France 5 (vidéo)

Dimanche 16 janvier à 20:55, France 5 diffusera « Cinq ans », un documentaire inédit en trois parties réalisé par Jérôme Bermyn et Raphaëlle Baillot qui retrace, de 2017 à 2022, cinq années hors du commun traversées par les Français.

De 2017 à 2022, les Français ont traversé cinq années hallucinantes. Des coups de tonnerre que les générations futures liront dans les livres d’histoire. Première insurrection populaire du 21e siècle, nouvelle révolution féministe, pandémie mondiale imprévisible, bouleversement numérique, fracture autour de la laïcité ou de l’identité, sentiment d’insécurité et d’extrême-droitisation du débat d’idées, ces années sont marquées par le doute et la violence.

Et c’est le plus jeune Président élu de l’histoire de France qui a dû faire face à ces innombrables crises. Celui qui a remporté l’élection présidentielle contre toute attente, théorisé sa vision jupitérienne du pouvoir et voulu lancer la transformation économique de la France, s’est vu contraint de subir le cours du temps.

Les grands témoins immédiats de ces événements raconteront de l’intérieur ce quinquennat : les acteurs politiques (l’ex Premier ministre Édouard Philippe, le Préfet Didier Lallement, l’ex porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, l’ex ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la conseillère en communication Sibeth Ndiaye…), les opposants politiques (Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen…), des personnalités issues de la société civile (Yarol Poupaud, Cyril Dion, Corinne Masiero, le syndicaliste Laurent Berger, le gilet jaune Ghislain Coutard…) et de nombreux Français.

Note d'intention de Jérôme Bermyn et Raphaëlle Baillot

Cette série documentaire raconte les cinq dernières années que nous venons de vivre, d’un point de vue historique. Le film raconte cette histoire immédiate comme si elle était déjà dans les livres d’histoire que l’on étudie à l’école.

A travers ces trois films, nous avons essayé de relater ces cinq ans que personne n’aurait pu prédire, nos cinq dernières années via le prisme de ceux qui l’ont vécu, les acteurs du quinquennat : les Français, les politiques, les personnalités de la société civile. Tous ces intervenants ont été interviewés dans des lieux rappelant leurs fonctions ou leurs métiers. Nous avons voulu que chacun puisse s'exprimer de là où il se sent le plus à même de parler des événements que nous avons tous traversés.

Nous avons aussi fait appel à de grands observateurs, journalistes, sondeurs ou sociologues, afin qu’ils nous donnent leurs analyses et essayent de nous faire prendre du recul sur ce que nous avons vécu. Encore une fois, comme si nous lisions cette Histoire dans un livre dans quelques années. Les archives ont évidemment joué un rôle primordial dans notre série documentaire, témoins indispensables de notre époque, aussi bien les images des sources officielles (journaux télévisés, « pools élyséens »…), mais aussi les images des réseaux sociaux (vidéos tournées au portable, messages numériques…).

Pour nous replonger dans ce quinquennat et dans l’époque, une bande son des tubes des cinq ans rythme les trois films.

Notre documentaire est chapitré par un visuel d’horloge, allégorie du temps qui passe, mais aussi et surtout de la course effrénée courue depuis mai 2017 par le plus jeune président de la Ve République qui se voulait maître des horloges.

Stéphane Varupenne, sociétaire de La Comédie-Française, nous fait l’honneur de raconter ces « Cinq ans ».