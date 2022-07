“Les reines de la route” : la saison 1 à revoir sur 6ter à partir du jeudi 14 juillet (vidéo)

Jeudi 14 juillet à 21:05, 6ter vous proposera de voir ou de revoir les trois premiers épisodes de la série documentaire “Les reines de la route” qui suit sept femmes passionnées par leur métier de chauffeur poids-lourds et qui nous partagent leur quotidien au cœur des routes de France et d'Europe.

Elles parcourent des centaines de kilomètres au volant de leurs camions XXL : des 44 tonnes, les plus gros gabarits de la route. Chaque jour, elles doivent accomplir une nouvelle mission : charger d'énormes cargaisons et les livrer dans les temps.

Cette course contre la montre se joue parfois dans des conditions extrêmes : neige, brouillard, problèmes mécaniques… Mais rien n'arrête nos reines de la route ! Sans jamais renoncer à leur féminité et à leur vie sentimentale et familiale, elles brisent les codes pour vivre leur amour du camion ! Plus qu'une passion, ce métier de routière est une vocation.

Épisode 1

Sarah traverse la France pour livrer un 30 tonnes d'ardoises en Italie, un pays inconnu pour elle, et doit parcourir 1 182 km.

Jennifer parcourt une distance de 779 km pour livrer huit clients en 48h.

Chrystelle doit charger des produits frais à Rungis et les livrer dans le sud de la France, un trajet de 1 078 km à effectuer lors du week-end de la Toussaint, très chargé.

Lexie livre des conteneurs et en recharge d'autres à travers toute la Suisse. Mais le plus difficile pour elle est de s'adapter aux changements de langues durant son trajet (allemand et italien), alors qu'elle ne parle que français.

Épisode 2

Émilie transporte des pièces automobiles chez trois clients différents, en faisant une large boucle entre le centre et l'est de la France, soit 1 580 km à parcourir.

Partie de Lille, Maïlys livre des matériaux pour le bâtiment à Marseille et récupère un nouveau chargement, soit un parcours de 1 466 km en trois jours. C'est la première fois que la débutante va aussi loin.

Diane s'apprête à changer d'entreprise et se lance de nouveaux défis avec un nouveau type de camion et de nouvelles marchandises à transporter.

Épisode 3

Jennifer livre un chargement de fenêtres sur un chantier de la région parisienne en moins de 24h et parcourt 477 km.

Sarah transporte des matériaux dans la plus grande carrière souterraine d'Europe pour ensuite les acheminer en Mayenne, soit une distance de 351 km.

Émilie n'est pas à l'aise car elle ne roule pas avec son camion, qui est en réparation. Elle charge 44 m³ de bois d'emballage dans une scierie de l'Ain et les apporte au port fluvial d'Arles, soit 502 km à parcourir vers le Sud.

Lexie apporte des lots de vêtements dans une dizaine de magasins dans la région des lacs, soit une distance de 69 km. Difficile pour elle de manœuvrer dans les rues étroites des centres-villes.