“Une maison, un artiste” : « Juliette Gréco, la jolie môme de Ramatuelle » dimanche 17 juillet sur France 5

Dimanche 17 juillet à 22:40, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la collection documentaire “Une maison, un artiste” consacré cette semaine à Juliette Gréco.

Icône de la chanson française à texte, muse de Saint-Germain-des-Prés, symbole de liberté et de féminité, Juliette Gréco s’échappait régulièrement de Paris pour goûter la douceur de vivre dans sa maison de Ramatuelle.

Lorsqu’elle décide de s’y établir, en 1985, ça n’est pas une lubie. « J'aime le Sud viscéralement et ce qu'apporte la mer, cette notion d'infini et de rêve. » Elle passe de longs moments à Ramatuelle. « J'ai un sentiment de liberté totale. C'est un lieu de rencontre, on partage le pain, la vie, des gâteaux, ou du champagne. C'est une maison ouverte sur le dehors. Je vis une vie émotionnellement luxueuse, je rentre chez moi, j'entends Ravel, Bach, Mozart, il y a toujours un piano qui joue dans la maison, je vis enveloppée par la musique. »

Juliette aime les fleurs et plante dans son jardin toutes sortes d’espèces méridionales. Elle développe une passion pour les orchidées blanches. Elle fait de son jardin et de sa maison son petit coin de paradis, son refuge, celui qu’elle n’a jamais eu petite.