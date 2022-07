“Les monstres de la route” : nouvelle série documentaire sur RMC Découverte dimanche 24 juillet

Dimanche 24 juillet à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion d'un nouvelle série documentaire inédite : “Les monstres de la route”.

Des camions 100 % américains sur les routes allemandes. Le « Roi des camions », Marco Barkanowitz, et son équipe d´American Truck Promotion sont les meilleurs dans leur domaine.

Importer des camions des États-Unis n´est pourtant pas une partie de plaisir ! Avant que les collègues de Marco - Adam Szafraniec, Allessandro « Uli » Diedemann et Sven « Bruno » Köhler - puissent remettre leurs camions de rêve à leurs clients, ils doivent faire face à de nombreux défis, comme une batterie à plat ou du diesel volé lors du transport.

Quand le camion arrive enfin à l´atelier, la personnalisation peut commencer. Chaque véhicule a son propre thème. Marco et son équipe peuvent tout faire, dans le cadre des lois allemandes, bien entendu. Que ce soit les plus gros pots d´échappement d´Allemagne, la transformation d´une cabine de chauffeur en espace pour faire la fête, ou son agrandissement pour accueillir un vrai lit et une salle de bain, et ce, même s´il faut pour cela démonter le camion jusqu´au châssis, plus l´idée est folle, plus elle plaît au « Roi des camions » !

Venez suivre leurs aventures avec deux épisodes inédits !

Épisode 1 Les rois de la fête

Marco Barkanowitz et son équipe d’American Truck Promotion doivent fournir un camion pour faire la fête ! Ils élisent rapidement le candidat idéal : un vieux camion International qui prend la poussière depuis des années. Bruno et Uli sont emballés, mais Adam, le chef de l’atelier, s’attend à des difficultés : il déteste les International !

Pendant ce temps, Marco part au Canada importer un Peterbilt de 2011 au nom d’un client. C’est un vrai diamant brut : simple en apparence, il contient un authentique moteur Caterpillar. Quand le camion arrive en Allemagne, Marco fait face à un autre problème : le client ignore ses appels et ses factures.

Épisode 2 Expertise complète

Un Peterbilt 389 bleu qui a traversé l’Atlantique jusqu’au port de Hambourg arrive au garage. Le Roi des camions en a vu d’autres en matière de réception de camions.

Mais cette fois-ci, Marco et Adam font face à un tout nouveau défi. Si le camion n’est pas au garage des camions américains dans la soirée, le rendez-vous avec le client sera annulé.