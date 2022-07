« Claude François, les derniers secrets » à revoir sur W9 mercredi 27 juillet avec Jérôme Anthony (vidéo)

A voir ou à revoir mercredi 27 juillet à 21:05 sur W9, le documentaire « Claude François, les derniers secrets » avec Jérôme Anthony.

« Le lundi au soleil », « Alexandrie Alexandra », « Le téléphone pleure », « Belles, belles, belles », on connait par cœur les plus grands tubes de Claude François, qui ont fait sautiller des générations depuis les années 1960, et sont entrés au patrimoine de la chanson française. Mais qui se cache vraiment derrière cette légende de la musique ?

Pourquoi l'artiste a-t-il voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François au plus haut sommet de l'État, lorsque l'artiste a dû avouer qu'il entretenait des relations passionnelles avec des adolescentes dans son Moulin ? Comment est-il passé maître dans l'art de manipuler son public en mettant en scène de faux malaises sur scène ?

Découvrez l'histoire vraie d'un artiste qui se sera senti mal-aimé toute sa vie, au point de se laisser envahir par ses démons...