« Ferrari World : le parc le plus rapide du monde » mardi 2 août sur RMC Découverte

Mardi 2 août à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Ferrari World : le parc le plus rapide du monde » réalisé par Frédéric Cristea.

Situé près d’Abu Dhabi sur l’île artificielle de Yas Island, le Ferrari World Abu Dhabi est un parc d’attractions entièrement dédié à la célèbre marque italienne. Il s’étend sur une surface de plus de 8 hectares avec un toit culminant à 45 mètres de hauteur.

A l’intérieur, le parc accueille une vingtaine d’attractions toutes basées sur l’univers de la course automobile et de la marque Ferrari. Sa plus célèbre attraction, Formula Rossa, est une montagne russe inscrite au Guinness Book des records qui atteint les 240 km/h en 4 secondes !

En tout le Ferrari World Abu Dhabi, qui est aussi le plus grand parc couvert au monde, abrite sous son toit cinq montagnes russes toutes plus sensationnelles les unes que les autres.

Ce documentaire inédit revient sur la genèse de ce projet hors du commun consacré à l’univers Ferrari et dévoile les coulisses de ses attractions.