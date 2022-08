“Au bout c'est la mer” : « Le fleuve San Juan au Nicaragua » mardi 9 août sur France 5 (vidéo)

Mardi 9 août à 21:00, France 5 diffusera le premier époisode inédit de la 5ème saison de la série documentaire “Au bout c'est la mer”. Cette semaine, François Pécheux nous fait découvrir le fleuve San Juan au Nicaragua

Long de 191 kilomètres, c’est un fleuve qui prend sa source au cœur du pays, au beau milieu du Lac Nicaragua. Il relie l’Océan Atlantique en traversant des réserves de biodiversité parmi les mieux préservées du continent.

Dans son périple, François va croiser la route de Bayron, éleveur de vaches laitières, mais aussi organisateur des plus grands rodéos d’Amérique latine. Il se rend ensuite dans la ville de Granada et découvre son patrimoine colonial impressionnant.

En poursuivant son voyage sur l’île d’Ométépé, François s’émerveille devant ses volcans majestueux et toujours actifs. La descente du fleuve l’emmène jusqu’au célèbre village de El Castillo. Et c’est au milieu de cette petite communauté paisible qu’il rencontre Darwin, pêcheur de tarpon, une sorte de pêche sportive car ces gros poissons du fleuve ne s’attrapent qu’au harpon.

Plus le fleuve se rapproche de l’océan, plus la densité de végétation se fait présente, et c’est bientôt la jungle, dense et sauvage. Juste avant la mer François va partager un moment avec Margarito, un indien natif de la région de San Juan. A la fin du voyage c’est avec Margarito que François rejoint l’océan .