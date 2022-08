« Europa-Park : au coeur du parc d'attraction n°1 » mardi 9 août sur RMC Découverte

Mardi 9 août à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Europa-Park : au coeur du parc d'attraction n°1 » réalisé par Frédéric Cristea.

Depuis sa création en 1975, Europa-Park n’a fait que grandir, un peu comme l’Europe, sa source d’inspiration.

Aujourd’hui le parc allemand couvre 100 hectares et compte 15 quartiers européens parmis lesquels l’Italie, la France, l’Espagne ou encore la Grèce. Une ambiance de vacances qui attire plus de 5 millions de visiteurs par an.

A l’origine du succès, la diversité et la quantité d’attractions, une centaine en tout. On y retrouve des montagnes russes à l’architecture très complexe comme le WODAN-Timbercoaster en bois et ses 2 millions de clous mais aussi le Silver Star, tout en acier, avec sa chute vertigineuse de 67 mètres.

Europa-Park Resort c’est aussi le plus grand complexe hôtelier d’Allemagne, 6 hôtels dont un situé en face du nouvel univers aquatique, Rulantica. Un lieu qui accueille 30 toboggans répartis sur 32 000 mètres carrés en intérieur, soit la superficie de 5 terrains de football, sans compter un espace extérieur en constant développement.

Des constructions XXL que vous retrouverez mardi 9 août à 21:05 en exclusivité sur RMC Découverte.