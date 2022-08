“Sale temps pour la planète” : « Vosges, coup de chaud sur le massif » mercredi 10 août sur France 5 (vidéo)

Mercredi 10 août à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection documentaire “Sale temps pour la planète” qui nous emmènera dans les Vosges.

Une vue aérienne du massif des Vosges montre, en fonction des saisons, un océan de vert et de blanc. Image d’Epinal ! Il faut dire que près de la moitié du département est constituée de forêts.

Mais vue d’avion, l’image est aussi trompeuse. En s’approchant, on distingue des arbres desséchés et des pistes de ski parsemées de tâches marrons ! Ce n’est pas bon signe. Avec la hausse des températures, les forêts manquent d’eau et subissent les attaques de parasites qui les fragilisent davantage, d’année en année. En cause : le scolyte, la bête noire des forestiers. Depuis 2018, ce parasite bien connu en Europe fait des ravages. Près de 40% des surfaces forestières ont été décimées en 2021.

De quoi susciter l’inquiétude des scieurs comme des forestiers de l’ONF qui doivent trouver des parades pour éviter de perdre une partie importante de l’économie locale. Les agents forestiers doivent inventer une nouvelle forêt, plus résistante aux coups de chaleur. Une forêt mosaïque est en train de naître au cœur des Vosges ! Avec le réchauffement planétaire, les scieurs ne sont pas les seuls impactés, les skieurs aussi. Les gérants des stations de basse et moyenne altitude doivent composer avec une neige plus aléatoire.

Comment adapter le modèle économique du territoire ? Comment assurer la résilience de la forêt face au changement climatique ? Comment faire face aux nouvelles problématiques liées à la hausse des températures ? Pour les pompiers des Vosges, il faut dès maintenant former les hommes aux feux de forêts et aux crues éclairs !

Avec plus de 2 000 incendies en 2021 contre une vingtaine en 2018, le quotidien des pompiers évolue… Aujourd’hui, 200 pompiers sont formés aux feux de forêts et chaque année leur nombre va augmenter. Le département l’a bien compris. Pour préserver les Vosges de ces menaces plus prégnantes, il s’équipe avec des moyens considérables, à l’image de cette plateforme d’entraînement aux inondations, unique en France. Elle a été construite à Epinal à proximité de la Meuse… Un bassin innovant qui est partagé par les kayakistes qui préparent les prochains JO et les touristes qui profitent de cette nouvelle aire de jeu…