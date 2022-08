“Des trains pas comme les autres” au Mexique, jeudi 25 août sur France 5 avec Philippe Gougler (vidéo)

Jeudi 25 août à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 12ème saison de la série documentaire “Des trains pas comme les autres”. Cette semaine, Philippe Gougler part à la découverte du Mexique.

Au Mexique, ce grand pays d’Amérique du Nord, il y a des trains très particuliers : les trucks, des chariots de bois tirés par des chevaux et qui permettent des balades dans les forêts du Yucatan. Au terminus de ces petites voies, Philippe Gougler découvre les canotes, des grottes inondées d’une eau cristalline parfaite pour la détente.

Notre globe-trotter ferroviaire continue ensuite son voyage en direction de la capitale, Mexico City. Après le métro, Philippe teste les coccinelles dans des quartiers aux rues pentues, une incroyable balade sens dessus-dessous…

Au Mexique, il y a deux trains qu’il faut absolument emprunter : le premier s’appelle El Chepe. Il part de la gare de Chihuahua et traverse des paysages à couper le souffle… C’est un train de luxe de toute beauté.

Plus au sud, le train de la Tequila est à consommer avec modération. Il permet de rejoindre le village de Tequila en traversant les champs d’Agave tout en dégustant le célèbre alcool.

Enfin, Philippe ne pouvait pas partir du Mexique sans assister à la traditionnelle fête des morts, le Dia de los Muertos, à Patzcuaro.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro tourné en Autriche.

Le voyage autrichien de Philippe Gougler commence dans les montagnes, en pleine tempête de neige, à bord d’un petit train qui chemine de village en village, et qui dessert directement les pistes de ski. Dans la vallée, Philippe est attiré par la voix de Tony, un chanteur de Yodel, qui trait ses vaches en leur entonnant un petit air pour les détendre. De retour à la gare de Zell am See, Philippe tombe sur un homme musclé qui s’entraine sur les rails. Il échauffe ses muscles pour se préparer à tirer une locomotive et ses wagons, tout simplement.

Philippe emprunte ensuite une ligne mythique en Autriche, la Semmeringbahn. Elle parcourt la montagne à l’est du pays, en franchissant des ouvrages d’art incroyables.

A quelques pas d’Innsbruck, dans le village d’Axams, une curieuse tradition a lieu chaque année : des hommes empaillés, les Wampelers, déambulent dans les rues et se font attaquer par d’autres. Une rencontre mouvementée et joyeuse au cœur du Tyrol.

Philippe reprend le train, direction Vienne, la Capitale de l’Autriche. Au milieu des palais impériaux et des rues chargées d’Histoire, Philippe ne résiste pas à une Sachertorte, l’incontournable gâteau au chocolat, dans un café typique viennois. Il est ensuite invité à assister au Grand Bal de la Rudolfina-Redoute, organisé par des étudiants pour récolter des fonds. D’abord très classique, le bal devient vite une incroyable farandole de 800 personnes, dans un Quadrille que Philippe n’est pas prêt d’oublier.