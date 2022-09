« Objectif maison : 1 an pour tout changer » : le 5ème épisode jeudi 29 septembre sur 6ter

Jeudi 29 septembre à 21:05, 6ter poursuivra la diffusion de la série documentaire inédite : « Objectif maison : 1 an pour tout changer ». Présentation du 5ème épisode diffusé cette semaine.

Chaque année, plus d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est souvent un sacré challenge et l’aventure d’une vie.

Pendant un an, sept familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Qu’il s’agisse d’une maison en kit, d’une auto- construction ou d’une rénovation titanesque, toutes ont un budget à tenir : 300 000€ maximum. Et bien sûr, elles rêvent d’emménager au plus vite ! Mais entre les retards, le manque d’expérience et les problèmes d’approvisionnement, les nerfs de ces constructeurs en herbe seront mis à rude épreuve.

Un chantier n’est jamais un long fleuve tranquille... Alors, comment réussiront-ils à surmonter ces épreuves tout en gérant leur vie familiale forcément bouleversée ?

Épisode 5

Chez les Riby, les gros travaux sont terminés. La famille vient d’emménager. Nous la retrouvons au milieu de dizaines de cartons qu’il va falloir vider. La première urgence : décorer et aménager les chambres car, après des mois passés à vivre à cinq dans un camping-car, chacun a besoin de retrouver son intimité.

Le chantier des Belges avance lentement. En cause notamment : la hausse des prix des matières premières. Mais cela n’entache pas leur bonne humeur ! La petite famille profite des beaux jours pour s’attaquer au jardin.

Chez nos châtelains, les travaux ont bien avancé : ils seront bientôt prêts à accueillir du public. Le signe qu’ils va falloir franchir une grande étape : s’installer définitivement au château. Ils vont donc organiser leur déménagement qui va s’avérer très compliqué : comment réagir face à un déménageur qui n’a pas l’intention de porter le moindre carton ?