« Le palais des hiéroglyphes, sur les traces de Champollion » jeudi 6 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 6 octobre 2022 à 21:10, France 5 vous proposera dans “Science grand format” un voyage en Egypte à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion.

L’Égypte… Terre de trésors et d’innombrables richesses, avec ses pyramides et ses tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions… Elles nous révèlent leur grande histoire : les hiéroglyphes !

À l'occasion du Bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, France 5 propose ce documentaire inédit de Patrick Cabouat, qui offre un accès exclusif à la plus grande tombe d’Égypte : la tombe de Padiamenopé près de Louxor.

Il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, réussit l’impossible : déchiffrer le code des hiéroglyphes, resté muet pendant plus d’un millénaire. Grâce à cette clé, c’est toute une civilisation enfouie sous le sable de l’Égypte qui a pu renaître… Dans le sud du pays, près de Louxor, un Palais de hiéroglyphes intrigue les égyptologues : la tombe d’un prêtre dénommé Padiamenopé, la plus monumentale d’Égypte, plus grande que celles des pharaons. Un accès exclusif au cœur de la mission archéologique de la tombe de Padiamenopé « TT 33 », de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), nous révèle leurs dernières découvertes.

Grâce à un dispositif inédit de visites virtuelles en 3D, nous allons plonger dans les profondeurs obscures et la chaleur accablante de la tombe et percer les secrets des prêtres, scribes, peintres, graveurs et bâtisseurs qui ont construit ce monument funéraire hors norme.

Les intervenants :

Claude Traunecker - Égyptologue – Directeur scientifique de la Mission TT 33.

Laurent Coulon - Égyptologue - Directeur de l’IFAO.

Silvia Einaudi - Égyptologue – Codirectrice de la Mission TT 33.

Isabelle Régen - Égyptologue - Codirectrice de la Mission TT 33.

Cédric Larcher - Égyptologue - Directeur de la Mission de Deir el-Médina, IFAO.

Elizabeth Bettles - Égyptologue - Université de Leiden, Pays-Bas.

Salima Ikram - Égyptologue – Université Américaine du Caire.

Christophe Barbotin - Conservateur général, Département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.

Federico Poole - Conservateur – Museo Egizio, Turin.

Cédric Gobeil - Conservateur – Museo Egizio, Turin.

Gaël Pollin - Photographe - IFAO.

Mohammed Gaber - Topographe - IFAO.

Ève Ramboz - Graphiste superviseuse 3D.

Simone Nannucci - Archéologue de la Mission TT 33.