« Patrick Dewaere, mon héros » raconté par Lola Dewaere, vendredi 21 octobre sur France 5 (vidéo)

Vendredi 21 octobre à 21:10, France 5 vous proposera de découvrir le destin hors norme de Patrick Dewaere raconté pour la première fois par sa fille Lola Dewaere dans ce document inédit réalisé par Alexandre Moix.

Quarante ans après sa disparition, ce film documentaire inédit en sélection officielle au 75e Festival de Cannes, à Cannes Classics, retrace le destin hors norme de Patrick Dewaere, où cinéma et drames personnels se confondent, pour la première fois raconté par sa fille Lola.

Avec Les Valseuses en 1974, le public découvre une future icône du cinéma français : Patrick Dewaere. À travers son éternelle jeunesse, sa fougue, ses révoltes, mais aussi sa fragilité et ses blessures, Patrick Dewaere incarne toute une génération... Le 16 juillet 1982, il se suicide à l’âge de 35 ans. Pour la première fois, sa fille, Lola Dewaere, raconte avec émotion et pudeur ce père disparu trop tôt. Elle révèle le vrai Patrick Dewaere et répond enfin au mystère de sa mort. Ce film retrace le parcours chaotique d’un homme meurtri par une enfance tragique.

Le film est conçu comme une lettre d’amour de Lola Dewaere qui questionne son père, l’interroge, le met à nu, nous fait vivre les émotions de sa vie. Il réunit des entretiens sonores inédits jusqu’à ce jour, dans lesquels Patrick Dewaere se confie sur les drames de son enfance.

Ce portrait intime est aussi un hommage du monde du cinéma à Patrick Dewaere, avec les témoignages de ses amis les plus proches, de Bertrand Blier à Jean-Jacques Annaud, en passant par Claude Lelouch, Francis Huster et Brigitte Fossey, et des extraits de ses films les plus emblématiques : Coup de tête, Série Noire, Préparez vos mouchoirs, Les Valseuses, Beau-père, Un mauvais fils, F. Comme Fairbanks.

Note d'intention du réalisateur

Alexandre Moix : À 17 ans, je découvre Patrick Dewaere dans Coup de tête, c’est le choc. Je suis aussitôt happé par son jeu ultra-moderne et sa fragilité. Très vite, je pénètre dans son univers fascinant. Empêtré dans mon adolescence, je m’identifie à son mal de vivre, à ses excès, à ses révoltes. Il devient mon refuge, mon ami. J’ai noué, depuis 20 ans, une amitié profonde avec sa fille, Lola. Ce film en né de cette amitié. Patrick Dewaere, mon héros, raconte le vrai Dewaere : un acteur qui traînait derrière lui une enfance tragique et dont la vie intime se mélangeait avec ses rôles. Patrick Dewaere est un personnage important dans ma vie.

Alexandre Moix est auteur, réalisateur, producteur de documentaires chez Zoom Production et écrivain. Il a réalisé de nombreux documentaires pour France Télévisions et Arte (« Quand Jean devint Renoir », « Truffaut, l'insoumis »). Il a également réalisé plusieurs courts-métrages avec Daniel Prévost, primés dans de nombreux festivals, et a été l’auteur de Laurent Gerra sur RTL.

À la suite de ce documentaire inédit, France 5 rediffusera le film “Les valseuses”.