Inédit : « Christian Quesada sort du silence » jeudi 27 octobre 2022 sur C8

Jeudi 27 octobre 2022 à 21:15, C8 diffusera le documentaire inédit « Christian Quesada sort du silence » produit et réalisé par H2O / Genton Productions.

Alors qu’on pensait l’affaire Quesada jugée et définitivement terminée, voilà que de nouvelles révélations exclusives viennent relancer l’incroyable saga judiciaire qui a bousculé la France en 2019.

De nouveaux témoignages accablants et de nouveaux éléments à peine croyables ont été collectés par nos équipes. Grâce à une enquête de plusieurs mois, nos journalistes ont découvert des éléments pour le moins troublants sur l’ex-champion du jeu "Les 12 coups de midi" de TF1.

Plus incroyable encore, lors des enquêtes de C8, Christian Quesada a lui-même contacté la production et s’est exprimé lors d’un entretien de plusieurs heures entièrement enregistré. Pour la toute première fois, il donne sa version des faits, et nous relève sa vérité sur cette affaire.

Aujourd’hui, Christian Quesada, incarcéré une première fois pour détention d’images pédopornographiques et corruption de mineurs, est de retour en prison.

Ce documentaire va vous raconter pourquoi.