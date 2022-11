« Naked » : série documentaire sur les questions de genre & l'identité sexuelle mercredi & jeudi sur ARTE

Fruit de centaines d’interviews menées par des chercheurs à travers le monde, cette série documentaire explore les questions de genre et d’identité sexuelle. Diffusion sur deux soirées, mercredi 2 et jeudi 3 novembre 2022 à 22:50.

Mercredi 2 novembre 2022 - 22:50

Épisode 1 Tous nés différents

Que signifie être une fille, ou un garçon ? Les différences entre genres sont-elles innées ou acquises ? Alors que de plus en plus de personnes ne se reconnaissent plus dans une opposition sexuelle binaire, des scientifiques tentent de comprendre comment notre environnement assigne un genre à notre cerveau.

Ce premier épisode part à la rencontre d’un enfant élevé dans une neutralité de genre en Suède. En quoi cela influe-t-il sur le développement de sa personnalité ? Il suit également le parcours d’un autre qui désire changer de genre. Comment accompagner les plus jeunes dans ces questionnements sources de souffrance ?

Épisode 2 Enfin adultes ?

Premières fois… De la découverte de l’amour à l’initiation sexuelle, l’adolescence explore de nouveaux territoires. Comment les jeunes traversent-ils cette période de transition vers l’âge adulte ? Pour les filles, c’est l’apparition des règles, douloureuses parfois. Dans certaines parties du monde, la puberté scelle leur destin : elles seront mariées.

Cet épisode part à la rencontre d'une adolescente de 15 ans, qui célèbre en grande pompe sa quinceañera chère à la tradition mexicaine, et d’un garçon de 13 ans qui fête sa bar-mitsvah. Si les rituels de passage sont importants, ne contribuent-ils pas à entretenir les stéréotypes de genre ?

Épisode 3 Il chasse, elle cueille

À la naissance des enfants, le couple traverse des phases d’ajustement. Passant de femme à mère et d’homme à père, les parents sont amenés à remettre leur équilibre en question. Quelle place pour chacun dans l’éducation et la charge de la famille, sans oublier celle accordée à la carrière professionnelle de l'un et l'autre ?

Pour appréhender les enjeux de la famille d'aujourd’hui, cet épisode interroge plusieurs modèles : un schéma nucléaire "classique" mère-père-enfant au Canada, un couple de transsexuels américains en désir d’enfant, deux papas et leurs cinq enfants en Israël et une famille nombreuse mexicaine. Alors que chaque constellation rencontre ses difficultés, un aperçu de la recomposition de la famille à l'œuvre partout dans le monde.

Jeudi 3 novembre 2022 - 22:55

Épisode 4 Sexe et pouvoir

Les origines du patriarcat remonteraient à la sédentarisation. Car le mode de vie des chasseurs-cueilleurs aurait jusque-là assuré un fonctionnement relativement égalitaire entre les sexes, la chasse, attribut des hommes, et la cueillette, dévolue aux femmes, étant alors complémentaires pour la survie de l'espèce. Le patriarcat est-il lié à la culture ou à la biologie ? Comment l'oppression d'un sexe par l'autre s'est-elle installée ? Pourquoi les femmes ont-elles subi si longtemps ce violent rapport de force ? Et leur libération par l'égalité des droits dans le monde du travail ne cacherait-elle pas un nouveau levier pour plus d'exploitation ?

En interrogeant des anthropologues, des entrepreneurs, des psychologues et des économistes et en comparant avec d'autres exemples du règne animal, cet épisode cherche à savoir si l'égalité est réellement en marche.

Épisode 5 Éternelle jeunesse ?

Perte de cheveux, prise de poids, bouffées de chaleur… : avec la chute des taux d'hormones, les différences entre hommes et femmes s’estompent, comme la frontière entre les rôles traditionnellement dévolus à chacun des genres. Mais les relations entre les sexes s’apaisent-elles avec l’âge ?

Les chercheurs s’interrogent aussi sur un mystère, porteur d’inégalité : pourquoi les femmes ne sont-elles pas fertiles jusqu'à leur mort, comme les ourses polaires, les tigresses, voire les hommes ? Si la crise de la quarantaine et la ménopause surmontées, les hommes et les femmes trouvent parfois un nouvel équilibre, faut-il espérer des modèles plus flexibles à l’avenir ?

Épisode 6 Au-delà du sexe

Cisgenre, pangenre, trigenre, agenre… : les termes désignant nos identités sexuelles et de genre se sont multipliés, dévoilant un florilège de réalités nuancées vécues par nombre d’individus. Ces nouveaux genres représentent-ils le futur ?

Ce dernier épisode analyse l’importance du choix des mots dans l’assignation d'une identité, mais aussi les dérives de l’instauration systématique de quotas. Il s'interroge également sur l’amour à l’ère numérique. Au Japon, par exemple, les adeptes de jeux vidéo qui permettent de vivre des relations avec des personnages virtuels, ne cessent de croître, certains convertis étant même incapables de s’imaginer un jour amoureux d’une personne réelle.